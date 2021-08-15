İlçede 11 Ağustos'taki şiddetli yağışın ardından yaşanan selde ilçe merkezine sürüklenen toprak, kum, ağaç ve kaya parçalarının kaldırılması için ekipler yoğun bir çalışma yürütüyor.

Düzce Arama Kurtarma Ekibi (DAKE) ve Göksel Aksu isimli vatandaş temizlik yaptığı sırada çamurun içinde Türk bayrağı olduğunu fark etti.

Ekip üyeleri ve Aksu, çamurun içinden çıkardıkları bayrağı yıkayıp, öperek bir dükkanın üst kısmına astı.

Göksel Aksu, Bozkurtlu olduğu ancak İstanbul'da yaşadığını, sel haberini aldıktan hemen sora yola çıkarak ilçeye ulaştığını söyledi.

"Bayrak bizim için kutsaldır"

Yaşanan afetin ciddiyetini ilçeye geldiğinde daha iyi anladığını ifade eden Aksu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sabahtan akşama kadar burada temizlik çalışmalarını yürütüyoruz. Kepçe burada çalışıyordu, çamurun arasında Türk bayrağını gördüm. Hemen çamurun içinden aldım, arkadaşlarla birlikte yıkadık. Olabilecek en güzel yere tekrar astık. Küçüklüğümüzden beri, annemizden, babamızdan ve öğretmenlerimizden öğrendiğimiz kadarıyla bayrak bizim için kutsaldır. Bayrak sevgisi bizim için çok önemli, şu anki duygularımı anlatamam. İnşallah bu bayrak biz olduğumuz sürece orada veya başka yerlerde dalgalanmaya devam edecektir."