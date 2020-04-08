Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 13 Mart'ta Karadeniz Mahallesinde bir sitede ikamet eden Suriye uyruklu M.A'nın evinden içinde 11 kilo altın ile 140 bin avro bulanan kasanın çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Polis, yaptığı çalışmanın ardından eve temizlikçi olarak gelen 2 kadının hırsızlık olayını arkadaşlarıyla gerçekleştirdiğini belirledi.

Ekipler, 15 Mart'ta düzenlediği baskınla yaşları 22 ile 32 arasında değişen 5 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramada 11 kilon altın ile 140 bin avro ele geçirdi. Şüphelilerin euroların bir kısmını dolara ve Türk lirasına çevirdikleri öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Güvenlik kamera görüntülerinde hırsızlık olayından sonra iki kadının binadan ayrılmaları görülüyor.