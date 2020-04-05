Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
18-20 yaş aralığındaki gençlere uygulanan yasakla ilgili istisnalar açıklandı
18-20 yaş arasında olup çalışanlar, çalıştığını sosyal güvenlik belgesiyle ortaya koyanlar ile mevsimlik tarım işçileri, sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak.
İçişleri Bakanlığı, 18-20 yaş aralığındaki gençlerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili istisnaları içeren ek genelgeyi valiliklere gönderdi.
18-20 yaş arasındaki kamu çalışanları, özel sektörde çalıştığını belgeyenler ve mevsimlik tarım işçileri sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak.
Etiketler: tedbir son dakika koronavirüs tedbirleri koronavirüsSon Güncelleme: 5 Nisan 2020 Pazar 09:37
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