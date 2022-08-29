Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 17:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Büyükçekmece'de iş yerinde yangın
[Fotograf: DHA]
Beylikdüzü'ndeki Beykent Sanayi Sitesi'nde bulunan bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
İstanbul Beylikdüzü'ndeki Beykent Sanayi Sitesi'nde kimyasal madde imalatı yapan tek katlı iş yerinde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Patlamaya neden olan yangını gören işçiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiyenin müdahale ettiği yangın söndürüldü.
Yangından etkilenen iş yeri ile önünde duran bir kamyonette hasar meydana geldi.
Etiketler: İstanbul
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