Dünya sivil havacılığının en büyük göçü İstanbul'da devam ediyor. Atatürk Havalimanı'ndaki 47 bin 300 ton malzeme, dev bir operasyonla İstanbul Havalimanı’na taşınıyor. Büyük göç, 3 ayrı kriz merkezinden takip ediliyor.

Özel olarak geliştirilen yazılımla araçlar, yükler ve trafik anlık olarak gözleniyor.

Atatürk Havalimanı'ndan havalanan Türk Hava Yolları'na ait boş uçaklar da yeni havalimanına inmeye devam ediyor.

Taşıma operasyonunda sabah 8 itibarıyla 896 tır seferi yapıldı ve taşınmanın yüzde 94'ü tamamlandı. Operasyonun saat 23.59'da tümüyle sona ermesi planlanıyor.

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı da taşınmayla ilgili son bilgileri açıkladı, planlanandan önde olduklarını söyledi, paydaşlara teşekkür etti.

Kaynak: TRT Haber/AA