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Türkiye
AA 20.06.2023 15:41

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 65 gözaltı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 65 zanlı yakalandı.

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 65 gözaltı

Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında çalışma başlatan Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Ekipler, "iştirak halinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlamasıyla 65 şüpheliyi gözaltına aldı.

Bu kişilerin adreslerinde yapılan aramalarda 40 gram sentetik uyuşturucu, 320 gram esrar, 25 kök Hint keneviri, 31 uyuşturucu hap, 15 yeşil reçeteye tabi hapın yanı sıra 5 hassas terazi, 4 tabanca ve 4 tüfek ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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