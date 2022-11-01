Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı 00:48Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bursa'da soğuk hava deposunda yangın: 3 yaralı
[Fotograf: İHA]
Bursa'nın Gürsu ilçesinde bir soğuk hava deposunda yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, 3 işçi hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın Gürsu ilçesinde Ağaköy'de özel bir soğuk hava deposunda işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı.
Yangın kısa sürede büyüdü ve fabrikayı da sardı. Yangın nedeniyle fabrikaya çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Fabrikada bulunan 3 işçi ambulansla hastaneye kaldırılırken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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