Bursa'da gece saatlerinde etkisini gösteren şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiledi.

Lodos sebebiyle birçok ağaç ve reklam tabelası devrildi. Kestel İlçesi'nde lodosa dayanamayan bir kamyonet yan yattı.

Çatılar uçtu

Yıldırım ilçesi Namazgah Mahallesi'nde bir binanın duvarı yıkıldı. Arabayatağı Mahallesi'nde uçan bir çatı otomobillerin üzerine düştü.

Sabaha kadar sürecek

Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, lodosun sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi ve ardından yağmurun başlaması bekleniyor.

Mahalle sakinlerinden Mesut Yıldızay, ''Ben yan tarafta oturuyordum, büyük bir gürültü duyduk. Baktık ki ev yıkılmış. Neyse ki evde kimse bulunmuyordu'' dedi.