Yıldırım'da gece saatlerinde sahte içki içtikten sonra rahatsızlanan Şakir Ç., Erol O., Fuat İ., Kamil Cihat İ. ve Necip C., Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Zehirlenme şüphesi ile tedavi altına alınan 5 kişiden Şakir Ç., hayatını kaybetti. Diğer 4 kişinin hayati tehlikesi sürüyor.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.