Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi 09:46Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bursa'da sahte içki can aldı
[Fotograf: DHA]
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan 5 kişiden 1'i hayatını kaybetti. 4 kişinin hayati tehlikesi sürüyor.
Yıldırım'da gece saatlerinde sahte içki içtikten sonra rahatsızlanan Şakir Ç., Erol O., Fuat İ., Kamil Cihat İ. ve Necip C., Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Zehirlenme şüphesi ile tedavi altına alınan 5 kişiden Şakir Ç., hayatını kaybetti. Diğer 4 kişinin hayati tehlikesi sürüyor.
Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Bursa Sahte İçki
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