Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sosyal medya hesabından, kentte görev yapan sağlık çalışanlarının 5 Nisan'a kadar metro, sarı otobüs ve otoparklardan ücretsiz olarak yararlanacağını duyurdu.

Aktaş, "Koronavirüsten kaynaklı zorlu bir süreçten geçtiğimiz bu dönemde yeter ki onlar kutsal görevlerini yaparken ulaşımları sorun olmasın, elleri şifa dağıtsın. Bu, onlar için az bile." ifadelerini kullandı.