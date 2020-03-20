Haber Giriş: Kaynak: AA
Bursa'da sağlıkçılara ücretsiz toplu taşıma hizmeti
Bursa'da sağlık çalışanları kentteki toplu taşıma araçlarından 5 Nisan'a kadar ücretsiz yararlanabilecek.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sosyal medya hesabından, kentte görev yapan sağlık çalışanlarının 5 Nisan'a kadar metro, sarı otobüs ve otoparklardan ücretsiz olarak yararlanacağını duyurdu.
Aktaş, "Koronavirüsten kaynaklı zorlu bir süreçten geçtiğimiz bu dönemde yeter ki onlar kutsal görevlerini yaparken ulaşımları sorun olmasın, elleri şifa dağıtsın. Bu, onlar için az bile." ifadelerini kullandı.
Etiketler: bursa sağlık çalışanları toplu ulaşım araçları koronavirüsSon Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 04:12
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