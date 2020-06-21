Bursa'da etkili olan sağanak sele dönüştü. Kentin birçok yerinde sağanak olumsuzluklara neden oldu.

Kestel'e bağlı kırsal Dudaklı, Narlıdere, Aksu ve Kayacık mahallelerinde akşama doğru etkili olan kuvvetli sağanak, sele yol açtı. Bu mahallelerdeki yollar su altında kaldı. Çok sayıda araç selde sürüklendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, selden kısa bir süre sonra İtfaiye Daire Başkanlığı, Fen İşleri ile Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) ekipleri olay yerine ulaştı.

Sürüklenerek yolları kapatan araçlar kaldırılıyor

İtfaiye ekipleri, kırsal Dudaklı ve Narlıdere mahallelerinde sel sularının sürüklemesiyle kullanılamaz hale gelen ve yolları kapatan araçların kaldırılması için çalışma yürütüyor. Fen İşleri ve BUSKİ görevlileri de iş makineleriyle, sel sularının getirdiği toprak ve kaya parçalarını temizleyerek kapanan yolları açıyor.

[Fotoğraf: AA]

Mahalle sakinleri ve ekiplerin yiyecek, içecek ihtiyaçları Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan kumanyalarla karşılanıyor.

Bölgede, Bursa Büyükşehir Belediyesinin yol işleri ekipleri, 3 ekskavatör, 3 loder, 3 bekoloder ve 16 kamyon ile BUSKİ görevlileri 8 kamyon, 12 bekoloder ve 3 ekskavatör ile Kestel Belediyesi personeli de bir bekoloder, bir loder, bir ekskavatör ve 3 kamyonla çalışma yürütüyor.

Yağıştan etkilenen, Kestel'in Kayacık, Gürsu'nun Kazıklı, Orhangazi'nin Yenisölöz ve Bayırköy, Yenişehir'in Paşayayla ve Kıblepınar, İznik'in Mustafalı ve Müşküle mahallelerinde de çalışmalar sürüyor.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, sel olayının ihbar edilmesinin hemen ardından bölgeye ekiplerin sevk edildiğini söyledi.

"Tüm ekipler sahada"

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş ve Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Dudaklı ve Narlıdere mahallelerinde incelemelerde bulundu.

Aktaş, Büyükşehir Belediyesinin tüm ekiplerinin sahadaki çalışmalarını büyük bir özen ve gayretle sürdürdüğünü aktardı.

BUSKİ, itfaiye ve kurtarma ekiplerinin bölgede olduğunu belirten Aktaş, "Vatandaşımızın hiçbir endişesi olmasın. Dudaklı'yı ve Narlıdere'yi temizleyerek hayatı normale döndürmek için gayret sarf edeceğiz. Yaralarımızı birlikte saracağız, zorlukları birlikte aşacağız." ifadelerini kullandı.

[Fotoğraf: AA]

Aktaş, Kestel ilçesinin Kayacık ve Aksu ile Orhangazi ilçesinin Yenisölöz ve Bayırköy mahallelerinde de selden etkilenen vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

4 kişi hayatını kaybetti

Selin üzerine Bursa Valiliğince oluşturulan İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezince olaya müdahale edildiği duyurulan Bursa Valiliğinin açıklamasında, Dudaklı Mahallesi'nde 22 yaşındaki engelli Kader Akbaba'nın cansız bedenine ulaşıldığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kayacık Mahallesi'nde aynı aileden 7 kişi sele kapılırken 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtulmuş, 1 kız çocuğunun cansız bedenine ulaşılmış olup kimlik tespiti çalışmaları sürdürülmektedir."

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sel bölgesindeki son durumu aktarıyor. https://t.co/FMyejg15zY — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 21, 2020

Çalışmalar gece boyu sürdü

Arama ve kurtarma faaliyetlerine 37 AFAD, 50 STK olmak üzere toplam 87 arama ve kurtarma personeli ile beraber 15 UMKE, 21 kişi 112 Acil Servis ekibi olmak üzere 36 sağlık personeli, Bursa Jandarma Komutanlığına bağlı 24 tim ve 1 JAK timi ile beraber toplam 134 jandarma personeli ile toplam 257 personelle arama ve kurtarma faaliyetleri yoğun bir şekilde devam ediyor.

Ayrıca açıklamada, Orhangazi ilçesi Yenisölöz ve Bayırköy mahallelerinde sel nedeniyle hasar meydana geldiği aktarıldı.

Selde kaybolan 4 kişiyi arama çalışmaları gece boyu devam etti.

Sabah saatlerinde, araçlara gerilen halatlarla dere yatağına inen ekipler, 2 kişinin cansız bedenini yukarı çıkardı. Ambulanslara konulan cesetler, Bursa Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi, kayıp 2 kişiyi ise arama çalışmaları sürdürülüyor.

Bölgede, Bursa Büyükşehir Belediyesi yol işleri ekiplerinin çalışmaları da devam ediyor.

[Fotoğraf: AA]

Türk Kızılay'dan da "Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen selin hemen ardından Kızılay Afet ekiplerimiz harekete geçmiş, ihtiyaçların tespit edilmesi için çalışmalara başlamışlardır." açıklaması yapıldı.

Arama çalışmalarına termal drone havadan destek veriyor.

Bursa Kestel'de meydana gelen sel felaketinde 4 kişi kayıp. Bölgede termal drone, havada arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor. Detayları @trthaber muhabiri Ferhat Özkaner aktardı.https://t.co/DF5UIVOVUt pic.twitter.com/LnTLJVCYVV — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 21, 2020

Bakan Soylu, selin olduğu bölgeye gitti

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, aşırı yağışın sele neden olduğu Bursa'nın Kestel ilçesindeki bölgeye gitti.

[Fotoğraf: DHA]

İlçeye bağlı Kayacık ve Dudaklı mahallelerinde incelemelerde bulunan Soylu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Orhangazi'den başlayan ve Bursa merkeze doğru etkisi hissedilen yağmur mevsim normallerinin çok üzerinde bir şiddetle yağmaya başlayınca hemen Bursa Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ile tüm ekiplerin gerekli tedbirleri aldığını söyledi.

Bakan Soylu, özellikle Kestel ve Orhangazi'nin ciddi miktarda yağış aldığını belirtti.

[Fotoğraf: AA]

Soylu, yağışın ani şekilde bastırmasından dolayı bölgedeki derenin debisinin çok yüksek olduğuna dikkati çekti.

Söz konusu derede ağaçlıkların bulunduğunu dile getiren Soylu, bu durumun arama kurtarma çalışmalarını olumsuz etkilememesi temennisinde bulundu.

[Fotoğraf: AA]

"Mevsim normallerinin çok üzerinde bir durum söz konusu"

Bakan Soylu, kaybolan kişilerle ilgili şunları kaydetti:

"Ümidimiz onlara sağ ulaşabilmektir. Tüm gayretimiz bunun için. Tüm arama kurtarmacı arkadaşlarımız bu konuda gayret göstermektedirler. Biraz önce Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş yağmurun şiddetini özellikle gösterdi. Hakikaten araçları alıp sürüklediği, üzerine bindirdiği ve yollarda da getirdiği taşlarla büyük hasar oluşturduğu bir yağmurla karşı karşıya kaldığımız açık. Yani mevsim normallerinin çok üzerinde bir durum söz konusu. Şimdi yapacağımız tek iş, arama kurtarma konusunda bu kayıp bulunan 4 kişiye sağ salim ulaşabilmek inşallah. Arkadaşlarımız çaba sarf edecekler."

Soylu, Bursa Valisi Yakup Canbolat'ın, bölgede gerekli hasar tespit çalışmalarına başlanacağı bilgisini verdiğini aktardı.

Hasar tespiti yapıldıktan sonra vatandaşların mağduriyetlerine cevap verileceğini belirten Soylu, "Tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hem Kader kızımız için hem de kimliği belirlenmeye çalışılan diğer kardeşimiz için de başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Allah rahmet eylesin." diye konuştu.

[Fotoğraf: AA]

Soylu, kriz masasındaki toplantıya katıldı

Bakan Soylu, daha sonra Kestel Belediyesi'ne giderek, burada oluşturulan kriz masasında koordinasyon toplantısına katıldı.

Bakan Koca'dan başsağlığı mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketiyle ilgili yaptığı paylaşımda, "Yedisi 112, 4’ü UMKE olmak üzere ekiplerimizle bölgedeyiz. Kayıp 4 vatandaşımız için arama çalışmaları devam ediyor. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz." ifadelerini kullanmıştı.

İletişim Başkanı Altun: Devletimiz bütün kurumlarıyla vatandaşlarımızın yanında

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi.

Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımız gelişmeleri yakından takip etmektedir. İçişleri Bakanımız bölgededir. Devletimiz bütün kurum ve imkanlarıyla selden etkilenen vatandaşlarımızın yanındadır." dedi.

[Fotoğraf: İHA]

"Hasar tespit çalışmalarını hızla yaparak vatandaşlarımızın yaralarını saracağız"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bursa'daki sele ilişkin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, selde hayatını kaybeden vatandaşlar için Allah'tan rahmet diledi.

Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen selde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerimizi yağıştan etkilenen bölgelere sevk ettik. Hasar tespit çalışmalarını hızla yaparak vatandaşlarımızın yaralarını saracağız."

[Fotoğraf: İHA]