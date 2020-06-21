Bursa'da etkili olan sağanak sele dönüştü. Kentin birçok yerinde sağanak olumsuzluklara neden oldu.

Kestel'e bağlı kırsal Dudaklı, Narlıdere, Aksu ve Kayacık mahallelerinde akşama doğru etkili olan kuvvetli sağanak, sele yol açtı. Bu mahallelerdeki yollar su altında kaldı. Çok sayıda araç selde sürüklendi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, sel olayının ihbar edilmesinin hemen ardından bölgeye ekiplerin sevk edildiğini söyledi.

Jandarma, Karayolları, Bursa Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve sağlık ekiplerinin hızlı bir şekilde bölgede çalışmalarına başladığını belirten Canbolat, "Akşama doğru etkili olan şiddetli yağışın ardından sel bölgesinde ekiplerimiz çalışıyor. Bu mahallelerimizde bazı evleri su bastı. Dudaklı Mahallesi'nde bir evde 20-25 yaşlarında engelli bir vatandaşımızın hayatını kaybettiği bilgisini aldık." dedi.

Canbolat, bölgeye gitmek üzere yola çıktığını sözlerine ekledi.

Bursa Valiliğinden, sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının ikiye yükseldiği bildirildi.

Kestel'de 5 kişinin sel sularına kapılıp kaybolduğu ihbarı üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Valilik, arama ve kurtarma faaliyetlerinin toplam 257 personel ile yoğun bir şekilde sürdürüldüğünü açıkladı.

Bakan Soylu, selin olduğu bölgeye gitti

Öte yandan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa'ya gitti.

Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, aşırı yağışın sele neden olduğu Bursa'nın Kestel ilçesinde incelemelerde bulunacak.