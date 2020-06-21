Bursa'da etkili olan sağanak sele dönüştü. Kentin birçok yerinde sağanak olumsuzluklara neden oldu.

Kestel'e bağlı kırsal Dudaklı, Narlıdere, Aksu ve Kayacık mahallelerinde akşama doğru etkili olan kuvvetli sağanak, sele yol açtı. Bu mahallelerdeki yollar su altında kaldı. Çok sayıda araç selde sürüklendi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, sel olayının ihbar edilmesinin hemen ardından bölgeye ekiplerin sevk edildiğini söyledi.

2 kişi hayatını kaybetti

Selin üzerine Bursa Valiliğince oluşturulan İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezince olaya müdahale edildiği duyurulan Bursa Valiliğinin açıklamasında, Dudaklı Mahallesi'nde 22 yaşındaki engelli Kader Akbaba'nın cansız bedenine ulaşıldığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kayacık Mahallesi'nde aynı aileden 7 kişi sele kapılırken 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtulmuş, 5 kişi sele kapılmış, bunlardan 1 kız çocuğunun cansız bedenine ulaşılmış olup kimlik tespiti çalışmaları sürdürülmektedir."

257 personelle arama ve kurtarma faaliyetleri devam ediyor

Arama ve kurtarma faaliyetlerine 37 AFAD, 50 STK olmak üzere toplam 87 arama ve kurtarma personeli ile beraber 15 UMKE, 21 kişi 112 Acil Servis ekibi olmak üzere 36 sağlık personeli, Bursa Jandarma Komutanlığına bağlı 24 tim ve 1 JAK timi ile beraber toplam 134 jandarma personeli ile toplam 257 personelle arama ve kurtarma faaliyetleri yoğun bir şekilde devam ediyor.

Ayrıca açıklamada, Orhangazi ilçesi Yenisölöz ve Bayırköy mahallelerinde sel nedeniyle hasar meydana geldiği aktarıldı.

Valiliğin açıklamasında, "Kestel ilçemize bağlı Dudaklı, Narlıdere, Gölcük, Sarıkaya, Kayacık mahallelerimizde oluşan hasar nedeniyle her mahallemize ayrı ayrı olmak üzere 4 kamyon, 2 greyder, 4 kepçe görevlendirilmiş olup hem Orhangazi ilçemizde hem de Kestel ilçemizin bağlı mahallelerinde çalışmalar sabaha kadar bitirilecektir." ifadelerine yer verildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketiyle ilgili yaptığı paylaşımda, "Yedisi 112, 4’ü UMKE olmak üzere ekiplerimizle bölgedeyiz. Kayıp 4 vatandaşımız için arama çalışmaları devam ediyor. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz." dedi.

Türk Kızılay'dan da "Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen selin hemen ardından Kızılay Afet ekiplerimiz harekete geçmiş, ihtiyaçların tespit edilmesi için çalışmalara başlamışlardır." açıklaması yapıldı.

Bakan Soylu, selin olduğu bölgeye gitti

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, aşırı yağışın sele neden olduğu Bursa'nın Kestel ilçesindeki bölgeye ulaştı.

[Fotoğraf: DHA]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, burada yaptığı açıklamada, arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiğini söyleyerek, "Şimdi yapacağımız tek iş, arama kurtarma konusunda, kayıp bulunan 4 kişiye sağ salim ulaşabilmek inşallah. Hakikaten araçları alıp sürüklediği, birbirinin üzerine bindirdiği ve yollarda da getirdiği taşlarla büyük hasarlar oluşturduğu bir yağmurla karşı karşıya kaldığımız açık. Mevsim normallerin çok üzerinde bir durum söz konusu.dedi.

Soylu, hasar tespit çalışmalarının yapılacağını, mağduriyetlerin giderileceğini belirtti.

İletişim Başkanı Altun: Devletimiz bütün kurumlarıyla vatandaşlarımızın yanında

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi.

Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımız gelişmeleri yakından takip etmektedir. İçişleri Bakanımız bölgededir. Devletimiz bütün kurum ve imkanlarıyla selden etkilenen vatandaşlarımızın yanındadır." dedi.