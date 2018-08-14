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Bursa'da otobüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

Bursa Osmangazi'de bir otobüsün devrilmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

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Bursada otobüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

Bursa, Doburca Mahallesi Uludağ yolunda sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü devrildi.

Kazada çok sayıda yaralı olduğu belirtildi.

Bölgeye polis ve itfaiye ile AFAD ekipleri sevk edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: bursa, osmangazi
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