Bursa'da otobüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

Bursa, Doburca Mahallesi Uludağ yolunda sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü devrildi.
Kazada çok sayıda yaralı olduğu belirtildi.
Bölgeye polis ve itfaiye ile AFAD ekipleri sevk edildi.
Kaynak: AA
Bursa Osmangazi'de bir otobüsün devrilmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı.
Bursa, Doburca Mahallesi Uludağ yolunda sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü devrildi.
Kazada çok sayıda yaralı olduğu belirtildi.
Bölgeye polis ve itfaiye ile AFAD ekipleri sevk edildi.
Kaynak: AA