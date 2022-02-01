Haber Giriş: 1 Şubat 2022 Salı 20:06Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bursa'da otluk alanda yangın: Müdahale sürüyor
[Fotoğraf: İHA]
Bursa'da İznik Gölü kıyısında bulunan otluk alanda yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyürken, ekipler söndürme çalışmalarını sürdürüyor.
İznik Gölü'nün kıyısındaki otluk alanda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.
Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyürken, yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İtfaiye ekipleri, yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için söndürme çalışmalarını sürdürüyor.
Yangın nedeniyle 15 hektar alan kül oldu.
Son Haberler
- 21:02
- 21:06
- 20:33
- 20:29
- 21:18
Sıradaki Haber
Kayseri'de 618 parça tarihi eser ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz