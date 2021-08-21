Haber Giriş: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 17:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da orman yangını
[Fotoğraf: İHA]
Bursa'nın Mudanya ilçesinde orman yangını çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Çepni Mahallesi Düzbağlar mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğünce arazöz ve ekipler ile itfaiye sevk edildi.
Kontrol altına alınan yangınla ilgili soğutma çalışmaları sürüyor.
Etiketler: Bursa Orman Yangını
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