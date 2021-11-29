Haber Giriş: 29 Kasım 2021 Pazartesi 16:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da mobilya imalathanesinde yangın: Müdahale sürüyor
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya imalathanesinde yangın çıktı. Ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
Hamidiye Mahallesi Artezyen Sokak'ta imalathanenin sünger ve kumaş bulunan deposunda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın tesisin üretim kısmına da sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.
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