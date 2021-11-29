Hamidiye Mahallesi Artezyen Sokak'ta imalathanenin sünger ve kumaş bulunan deposunda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın tesisin üretim kısmına da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.