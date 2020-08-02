Nilüfer ilçesi Başköy Mahallesi yakınında makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, ormana sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ile Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

20'den fazla küçükbaş hayvan telef oldu

Ekipler, alevlerin daha fazla büyümesini önlemek ve kontrol altına alabilmek amacıyla yangın söndürme araçları ve iş makineleriyle yoğun çalışma yürütüyor.

Yangının sıçradığı çiftlikteki 20'den fazla küçükbaş hayvan telef oldu. Alevlerden kurtarılan hayvanlar ise araçlarla bölgeden uzaklaştırıldı.

Dumandan etkilenen itfaiye erlerine ise 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde müdahalede bulunuldu.

Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, yangın bilgisini almalarından itibaren ekiplerin kısa sürede olay yerine ulaştığını söyledi.

Ekiplerin hummalı bir çalışma yürüttüğünü belirten Akın, "Sıkıntı oluşturabilecek bir durum görünmüyor ancak gerekirse helikopterle de müdahalede bulunabiliriz" dedi.