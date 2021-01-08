Haber Giriş: 8 Ocak 2021 Cuma 07:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bursa'da kumar oynarken yakalanan 27 kişiye ceza
[Fotoğraf: AA]
Bursa'da, salgın tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir kahvehanede kumar oynayan 27 kişi yakalandı.
Polis, Bursa Osmangazi 'de, salgın tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir kahvehanede kumar oynandığı ihbarını aldı.
Ekipler, gece saatlerinde kahvehanenin kapısını kırarak baskın düzenledi.
Bu sırada arka kapıdan ve çatıdan kaçmak isteyen kişiler yakalandı.
Yapılan baskında, kumar oynayan 27 kişiye 85 bin lira ceza yazıldı.
Kahvehane ise ekiplerce mühürlendi.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri
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