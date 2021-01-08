Polis, Bursa Osmangazi 'de, salgın tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir kahvehanede kumar oynandığı ihbarını aldı.

Ekipler, gece saatlerinde kahvehanenin kapısını kırarak baskın düzenledi.

Bu sırada arka kapıdan ve çatıdan kaçmak isteyen kişiler yakalandı.

Yapılan baskında, kumar oynayan 27 kişiye 85 bin lira ceza yazıldı.

Kahvehane ise ekiplerce mühürlendi.