Gemlik ilçesinde belediye tarafından çevre yolunda iki caddenin kesiştiği alanda Kuva-i Milliye anıtı inşa ediliyordu.

Anıtın yapımı sürerken, sabah saatlerinde, beton dökümü sırasında demir platform dökülen betonu kaldıramadı, büyük bir gürültü ile çöktü.

Demir kalıp ve sıvı betonlarla birlikte derenin içerisine düşen işçilerden kimi kendi imkanlarıyla kurtulmaya çalışırken, 3 yaralı olay yerine gelen itfaiye ve ambulans ekipleri tarafından kurtarıldı.

[Fotoğraf: İHA]

Göçüğü haber alan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan da olay yerine giderek incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

[Fotoğraf: İHA]