Haber Giriş: 12 Ekim 2021 Salı 12:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da kimya fabrikasında patlama: 1 ölü, 6 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Bursa'nın Kestel ilçesinde kimyasal ürün işleyen bir fabrikada patlama meydana geldi. Patlamada 1 işçi hayatını kaybetti, 6 işçi yaralandı.
Bursa Valisi Yakup Canbolat, ilk belirlemelere göre organize sanayi bölgesinde bir fabrikada asit sıkışması nedeniyle patlama oluştuğunu tahmin ettiklerini söyledi.
Ekiplerin bölgeye hareket ettiğini anlatan Vali Canbolat, "Patlamada 1 işçi öldü, 6 işçi yaralandı. Yaralılardan durumları ağır ve hafif olanlar mevcut. 15-20 civarında da gazdan hafif etkilenen işçi var, onlara müdahale bölgede yapılıyor. AFAD, itfaiye ve güvenlik ekipleri bölgedeki müdahalesi sürüyor" ifadesini kullandı.
[Fotoğraf: İHA]
Vali Canbolat da bölgeye hareket etti.
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