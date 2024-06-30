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Türkiye
AA 30.06.2024 19:07

Bursa'da kampüsteki ormanlık alana sıçrayan yangın kısmen kontrol altına alındı

Bursa'da makilik alanda çıkan ve Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Görükle Kampüsü'ndeki ormanlık alana sıçrayan yangın kısmen kontrol altına alındı.

Bursa'da kampüsteki ormanlık alana sıçrayan yangın kısmen kontrol altına alındı

Nilüfer ilçesi Yolçatı Mahallesi yakınında makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin fark edilmesinin ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle Ayvalı Deresi kıyısında yayılan ve hububat ekili arazilere sıçrayan yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Ekipler, havadan 4 uçak ve 4 helikopter, karadan ise onlarca arazöz, iş ve hizmet aracıyla müdahalesini sürdürüyor.

Kampüsteki doğal yaşam alanında bakılan kızılgeyikler, atlar ve diğer hayvanlar alandan tahliye edildi.

BUÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde yatan ancak durumu ağır olmayan hastalardan isteyenlerin taburcu edildiği öğrenildi.

Alevlerin kısmen kontrol altına alındığı bölgede söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Bursa'da kampüsteki ormanlık alana sıçrayan yangın kısmen kontrol altına alındı

700 dekar alanı etkiledi

Olay yerinde ekipleri koordine eden Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, yangının kısmen kontrol altında olduğunu, alevlerin ilerlemesinin durdurulduğunu ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Yangının saat 14.20 sularında başladığını belirten Demirtaş, "Şu an yangın söndürme çalışmalarımız devam ediyor. Bir taraftan soğutma çalışmaları yapıyoruz bir taraftan da yangını kontrol altına almaya çalışıyoruz. Hava kararıncaya kadar soğutma çalışmalarımız havadan devam edecek. Karadan da sabaha kadar devam etmeyi düşünüyoruz." dedi.

Bölgede 150 araçla ve 1000'in üzerinde personelle yangına müdahale edildiğini aktaran Demirtaş, ciddi bir sıkıntının kalmadığını ancak şiddetli rüzgar sebebiyle soğutma çalışmalarının ardından bölgeyi tekrar gözden geçireceklerini ifade etti.

Yangının 700 dekar alanda etkili olduğunu bildiren Demirtaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her taraf yanmadı yani parça parça yandı. Ciddi bir sıkıntımız olmadı. Olabileceğini düşünerek yurtların boşaltılmasını gerçekleştirdik. Şehir merkezinde bulunan yurtlara hem erkek öğrencilerimizi hem de kız öğrencilerimizi tahliye ettik. Şu an hastanemizle ilgili ciddi bir sıkıntımız yok. Fakültemizde hastalarımız, şu an oradalar. Şu an bir sıkıntımız yok ama buna karşı da tüm tedbirlerimizi aldık. Olağanüstü bir şey olursa da şehir merkezindeki Şehir Hastanesine ve diğer hastanelere taşımayı düşünmüştük ancak şu an buna gerek kalmadı."

Vali Demirtaş, yangının çıkış nedeninin henüz belli olmadığını ve çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.

Başsavcılık soruşturma başlattı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de bölgede ekiplerin çalışmaya devam ettiğini dile getirdi.

Yangının kontrol altına alınmak üzere olduğunu anlatan Bozbey, "İnşallah bir an önce kontrol altına alınır, soğutma çalışmaları başlar, hepimiz rahatlamış oluruz. Hepimize geçmiş olsun." diye konuştu.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada ise yangının çıkış nedeniyle alakalı başlatılan soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü duyuruldu.

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