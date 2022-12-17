Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi 10:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da işçi taşıyan minibüse tır çarptı: 8 yaralı
[Fotograf: AA]
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde tarım işçilerinii taşıyan minibüse tırın çarpması sonucu 2'si ağır 8 kişi yaralandı.
C.K. idaresindeki panelvan minibüse, Orhangazi-İznik kara yolu Üreğil Kavşağı yakınında tarla yoluna döneceği sırada aynı yöne seyreden Ali İhsan P'nin kullandığı tır çarptı.
Kazada, çarpmanın etkisiyle zeytinliğe savrulan minibüste yer alan ve ehliyetsiz olduğu belirtilen sürücü C.K. ile İsa, Halil İbrahim, Yusuf ve Fatma Karaboğa, Bahriye Kalender, Sadettin Kızmaz, Hanife Bakır yaralandı.
Olay yerine Orhangazi, Gemlik ve İznik ilçelerinden çok sayıda 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Yaralılar, gelen sağlık görevlilerince Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bu kişilerden Fatma Karaboğa ve Bahriye Kalender'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Etiketler: Bursa Trafik Kazası
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