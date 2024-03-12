Puslu 8.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 12.03.2024 09:11

Bursa'da İHA destekli uyuşturucu operasyonu: 60 gözaltı

Bursa'da bin polisin katımıyla yapılan uyuşturucu operasyonunda 60 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'da İHA destekli uyuşturucu operasyonu: 60 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturma kapsamında il genelinde uyuşturucuyla mücadele için operasyonlar gerçekleştirdi.

Bu kapsamda, 8 dedektör köpeği ve 2 İnsansız Hava Aracı'nın (İHA) destek verdiği operasyonda, Özel Hareket Şube Müdürlüğü ekiplerinin de aralarında bulunduğu bin polis önceden belirlenen noktalara baskın düzenledi.

Eş zamanlı operasyonlarda, 133 kişi hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı, 60 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 5 kilo 981 gram metamfetamin, 2 kilogram sentetik kannabinoid, 23 gram esrar, 3 gram kokain, 3 yeşil reçeteli hap, 2 terazi, tüfek, 6 tabanca, 547 fişek, 4 bin 650 lira nakit para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 41'i tutuklandı.

ETİKETLER
Bursa Uyuşturucu
Sıradaki Haber
"Mahzen-9" operasyonlarında 54 şüpheli yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:32
Kuzey Ege'de feribot seferleri yapılamayacak
09:30
Haiti Başbakanı istifa etti
09:27
Mehmet Akif'ten kalan şanlı miras: İstiklal Marşı 103 yaşında
09:30
Ege için fırtına uyarısı
09:19
Küresel piyasalar ABD verilerine odaklandı
09:17
FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 18 gözaltı
Ramazan ayının ilk günü Tunus'ta Gazze için destek gösterisi düzenlendi
Ramazan ayının ilk günü Tunus'ta Gazze için destek gösterisi düzenlendi
FOTO FOKUS
Mehmet Akif'ten kalan şanlı miras: İstiklal Marşı 103 yaşında
Mehmet Akif'ten kalan şanlı miras: İstiklal Marşı 103 yaşında
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ