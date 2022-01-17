Haber Giriş: 17 Ocak 2022 Pazartesi 03:50Son Güncelleme: Kaynak: AA-İHA
Bursa'da fabrika yangını: Patlamalar yaşanıyor
[Fotoğraf: DHA]
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir fabrikada yangın çıktı. Zaman zaman patlamaların yaşandığı tesisteki alevler, ekipler tarafından kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Organize Sanayi Bölgesi'nde içinde kimyasal maddelerin de bulunduğu belirtilen fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
[Fotoğraf: DHA]
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
[Fotoğraf: İHA]
Kısa sürede büyüyen alevler bütün fabrikayı sararken fabrikadaki bütün çalışanlar tahliye edildi.
[Fotoğraf: İHA]
Patlamalar yaşanıyor
Zaman zaman patlamaların da yaşandığı tesisteki alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
[Fotoğraf: AA]
Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede, fabrikanın yakınına itfaiye ekiplerinin dışında yaklaşılmasına izin verilmiyor.
[Fotoğraf: İHA]
AFAD ekiplerinin de organize sanayi bölgesine sevk edildiği öğrenildi.
[Fotoğraf: İHA]
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