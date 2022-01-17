Organize Sanayi Bölgesi'nde içinde kimyasal maddelerin de bulunduğu belirtilen fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

[Fotoğraf: DHA]

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

[Fotoğraf: İHA]

Kısa sürede büyüyen alevler bütün fabrikayı sararken fabrikadaki bütün çalışanlar tahliye edildi.

[Fotoğraf: İHA]

Patlamalar yaşanıyor

Zaman zaman patlamaların da yaşandığı tesisteki alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

[Fotoğraf: AA]

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede, fabrikanın yakınına itfaiye ekiplerinin dışında yaklaşılmasına izin verilmiyor.

[Fotoğraf: İHA]

AFAD ekiplerinin de organize sanayi bölgesine sevk edildiği öğrenildi.

[Fotoğraf: İHA]