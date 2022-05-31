Yangın saat 13.00 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren fabrikada çıktı.

Bursa İnegöl'de orman ürünleri fabrikasındaki talaş kazanında patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Detayları @trthaber muhabiri Ferhat Özkaner aktardı.https://t.co/EEsWk8nMbt pic.twitter.com/aR5fxTWR0E — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 31, 2022

Mobilya malzemeleri üreten fabrikadaki talaş kazanında meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangını kontrol altına aldı.

"Ekiplerimiz gerekli incelemeleri yapıyor"

Bursa Valisi Yakup Canbolat, yangında ilk belirlemelere göre 1 işçinin hayatını kaybettiğini, ikisi ağır 3 kişinin yaralandığını söyledi.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığını anlatan Canbolat, "Fabrikada buhar kazanında patlama olmuş. Yangın şu anda kontrol altına alındı. Ekiplerimiz gerekli incelemeleri yapıyor. Fabrika içinde başka çalışanın olup olmadığını da kontrol ediyorlar" dedi.