Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe 07:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da eğlence kulübüne silahlı saldırı: 3 kişi ağır yaralandı
[Fotograf: DHA]
Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda, 3 çalışan yaralandı. Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Gümüştepe Mahallesi Lefkoşa Caddesi'ndeki eğlence mekanına, kimliği henüz öğrenilemeyen kişilerce silahlı saldırıda bulunuldu.
İş yeri çalışanlarından Murat K, Mehmet C. ve Zülküf A. ağır yaralandı.
Yaralılardan ikisi kendi imkanlarıyla özel hastaneye, Murat K. ise ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, kulübün bulunduğu caddenin karşısındaki otomobilden ateş ettiğini belirlediği şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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