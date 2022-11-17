Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe 14:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da ağaçlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
[Fotograf: AA]
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
İlçeye bağlı 30 Ağustos Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangına, ihbar üzerine olay yerine gelen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi müdahalede etti.
Bu sırada alevler bölgedeki bazı kulübelere de sıçradı. Alanda bulunan küçükbaş hayvanlar polis tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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