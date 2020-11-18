Haber Giriş: 18 Kasım 2020 Çarşamba 09:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da 750 bin dolu makaron ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Bursa'da düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 750 bin dolu makaron ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente il dışından çok sayıda satışa hazır içi doldurulmuş makaron getirileceğini belirledi.
Şüpheli aracı durduran ekipler, 750 bin dolu makaron ele geçirdi. Zanlı gözaltına alındı.
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