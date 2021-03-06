Kaza, İnegöl ilçesi Hamzabey Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana geldi.

Organize Sanayi Bölgesi’nde aracıyla seyir halinde olan Ercan Aslan idaresindeki otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle fabrikanın inşaatına düştü.

İnşaat bekçileri durumu Jandarma ve 112’ye haber verdi. Hurdaya dönen araçtan çıkarılan iki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.