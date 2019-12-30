Türkiye
Bursa-Ankara kara yolu ulaşıma kapandı30 Aralık 2019 Pazartesi 17:24 - Son Güncelleme 30 Aralık 2019 Pazartesi 17:30
Bursa-Ankara yolunun Mezitler bölgesinde yoğun kar yağışı sebebiyle jandarma ekipleri hiç bir aracın geçişine izin vermiyor.
[Fotoğraf: İHA]
Sabah saatlerinde Mezitler bölgesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle bir çok tır kazası meydana geldi.
Yaşanan kazalar sebebiyle kapanan trafikte uzun araç kuyrukları oluştu.
Gidiş-geliş yönündeki kazaların ardından jandarma ekipleri tarafından yol araç trafiğine kapatıldı.
Çevre yolunda uzun tır kuyrukları oluştu. Kapanan yolun açılması için çalışmalar devam ediyor.
Kaynak: İHA