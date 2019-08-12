Burgazada'da ormanlık alanda belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangının bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına havadan müdahale için de helikopter gönderildi.

İstanbul Burgazada'da yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. https://t.co/XD4yy2tcjy — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 12, 2019

Yangın söndürme çalışmalarına destek için ayrıca Maltepe'den itfaiye ekipleri gemiyle adaya hareket edecek.

Yaklaşık 10 dönümlük bir alanda çıkan yangının rüzgar nedeniyle hızla yayıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA