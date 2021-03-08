Ehliyetini 1999 yılında aldığını ve Isparta'da bir süre sürücü kurslarında usta öğreticilik yaptığını söyleyen Gürdal şimdi de memleketi Burdur'a hizmet ediyor.

Yaklaşık 1,5 ay önce Burdur Halk Otobüsleri Kooperatifi’nin ilk kadın şoförü olarak çalışmaya başlayan Aysel Gürdal, Dünya Kadınlar Günü'nde de direksiyon başındaydı.

Kadının isterse her işi başarıyla yapabileceğini vurgulayan Gürdal, hemcinslerine örnek oluyor:



"Kadının çalışması çok güzel bir şey. Kadınlarımızın siyasi ve sosyal bilincinin oluşması, ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarının kutlanması sadece bir güne sığdırılmadan, her zaman değer görmeli."