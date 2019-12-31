Etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, aşırı don ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde okullar tatil edildi.

Eskişehir

Eskişehir'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Seyitgazi ve Mihalıççık ilçelerinde eğitime ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, olumsuz hava koşulları dolayısıyla Seyitgazi ve Mihalıççık’ta ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin 31 Aralık Salı günü tatil ilan edildiğini belirtti.

Konya

Konya'nın Hadim ve Taşkent ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Bilecik

Bilecik'in Pazaryeri ve Bozüyük ilçesinde yoğun kar yağışının etkili olduğu, yağış ve buzlanma nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiği belirtildi.

İzmir

Kar yağışı ve buzlanmadan dolayı İzmir'in Tire ilçe kırsalından kent merkezine taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Burdur

Burdur il merkezine bağlı taşımalı eğitim veren okullarda da eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Kaynak: TRT Haber