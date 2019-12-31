5 ilde eğitime kar engeli31 Aralık 2019 Salı 08:14 - Son Güncelleme 31 Aralık 2019 Salı 08:45
Burdur, İzmir, Bilecik, Eskişehir ve Konya'nın bazı ilçelerinde okullar bugün tatil edildi.
Etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, aşırı don ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde okullar tatil edildi.
Eskişehir
Eskişehir'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Seyitgazi ve Mihalıççık ilçelerinde eğitime ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, olumsuz hava koşulları dolayısıyla Seyitgazi ve Mihalıççık’ta ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin 31 Aralık Salı günü tatil ilan edildiğini belirtti.
Konya
Konya'nın Hadim ve Taşkent ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Bilecik
Bilecik'in Pazaryeri ve Bozüyük ilçesinde yoğun kar yağışının etkili olduğu, yağış ve buzlanma nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiği belirtildi.
İzmir
Kar yağışı ve buzlanmadan dolayı İzmir'in Tire ilçe kırsalından kent merkezine taşımalı eğitime bir gün ara verildi.
Burdur
Burdur il merkezine bağlı taşımalı eğitim veren okullarda da eğitime bir gün süreyle ara verildi.
Kaynak: TRT Haber