Haber Giriş: 31 Temmuz 2022 Pazar 17:26Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Burdur'da çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı
[Fotograf: AA]
Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kısmen kontrol altına alındı
Çobanpınarı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangına 10 uçak, 14 helikopter, 66 arazöz, 8 dozer, 8 su ikmal aracı, 16 itfaiye ve özel firma tankerleriyle müdahale etti.,
''Kısmen kontrol altına alınmıştır''
Burdur Valisi Ali Arslantaş yaptığı açıklamada, yangının kısmen kontrol altına alındığını belirtti.
Arslantaş, ''Yangın şu an itibaren kısmen kontrol altına alınmıştır. Havanın kararmasından dolayı havadan söndürme ve soğutma çalışmaları durdurulmuş, Bucak Orman İşletme ve çevre illerden gelen orman söndürme ekipleri soğutma çalışmalarını sürdürmektedir'' dedi.
Etiketler: Burdur Orman Yangını
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