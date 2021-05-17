Haber Giriş: 17 Mayıs 2021 Pazartesi 14:48Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Burdur'da bir köye "koronavirüs" karantinası
Burdur'da artan koronavirüs vakaları üzerine Çatağıl Köyünde karantina uygulaması başlatıldı. Köyde karantina 10 gün sürecek.
Burdur’da 17 günlük tam kapanmanın ardından Çatağıl köyü, artan koronavirüs vakaları sebebiyle 10 günlüğüne karantina altına alındı.
Karantinaya alınan köyün giriş ve çıkışları jandarma ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
Etiketler: Koronavirüs Karantina
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