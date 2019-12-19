Türkiye
Bugüne kadar ülkelerine iade edilen DEAŞ'lıların sayısı 85 oldu19 Aralık 2019 Perşembe 21:16 - Son Güncelleme 19 Aralık 2019 Perşembe 21:47
İçişleri Bakanlığı, bugüne kadar ülkelerine iade edilen DEAŞ'lıların sayısının 85 olduğunu açıkladı.
[Fotoğraf: AA]
11 Kasım'dan bu yana Türkiye, yabancı uyruklu DEAŞ üyesi teröristleri ülkelerine sınır dışı ediyor.
Fas ve Alman uyruklu 2 yabancı terörist savaşçının (YTS) iade edilmesiyle birlikte, ülkesine gönderilen terörist sayısı 85'e yükselmiş oldu.
Kaynak: AA