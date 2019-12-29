Türkiye
BUDO'nun yarınki tüm seferleri iptal29 Aralık 2019 Pazar 22:50 - Son Güncelleme 29 Aralık 2019 Pazar 22:52
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) yarınki tüm seferleri, elverişsiz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
[Fotoğraf: AA]
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinden yapılan açıklamada, yarın 07.00-20.30 saatlerinde gerçekleştirilmesi planlanan tüm seferlerin olumsuz hava şartları nedeniyle karşılıklı iptal edildiği belirtildi.
Değerli Yolcularımız,— BUDO (@BurulasBudo) December 29, 2019
30.12.2019 Pazartesi günü olumsuz hava koşulları nedeni ile tüm deniz otobüsü seferlerimiz iptal edilmiştir. Bilginize pic.twitter.com/gAm2ikZRVG
Kaynak: AA