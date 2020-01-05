Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

BUDO'nun internet sitesinde yapılan açıklamada, yarın 07.00-20.30 saatlerinde karşılıklı gerçekleştirilmesi planlanan tüm seferlerin, olumsuz hava şartları dolayısıyla iptal edildiği duyuruldu.

Kaynak: AA