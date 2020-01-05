Türkiye
BUDO'nun yarınki seferlerine iptal05 Ocak 2020 Pazar 19:17 - Son Güncelleme 05 Ocak 2020 Pazar 21:14
Bursa Deniz Otobüslerinin yarınki tüm seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
[Fotoğraf: AA ]
Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.
BUDO'nun internet sitesinde yapılan açıklamada, yarın 07.00-20.30 saatlerinde karşılıklı gerçekleştirilmesi planlanan tüm seferlerin, olumsuz hava şartları dolayısıyla iptal edildiği duyuruldu.
Kaynak: AA
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