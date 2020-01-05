Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

BUDO'nun internet sitesinde yapılan açıklamada, "Saat 20.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferimiz beklenmedik ve aniden gelişen olumsuz hava koşulları nedeni ile iptal edilmiştir" ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA