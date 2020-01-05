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BUDO'nun İstanbul-Bursa seferi iptal edildi05 Ocak 2020 Pazar 19:17 - Son Güncelleme 05 Ocak 2020 Pazar 19:19
Bursa Deniz Otobüslerinin bu akşam yapılması planlanan İstanbul-Bursa seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
[Fotoğraf: AA ]
Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.
BUDO'nun internet sitesinde yapılan açıklamada, "Saat 20.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferimiz beklenmedik ve aniden gelişen olumsuz hava koşulları nedeni ile iptal edilmiştir" ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA
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