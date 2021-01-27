Haber Giriş: 27 Ocak 2021 Çarşamba 06:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
BUDO'nun bazı seferleri iptal oldu
[Fotoğraf: DHA (Arşiv)]
Fırtına, deniz ulaşımını da olumsuz etkiliyor. BUDO'nun bazı seferleri, olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edildi.
Yurdun birçok bölümünde şiddetli rüzgar etkili oluyor.
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) de internet sitesinden, bazı seferlerinin olumsuz hava koşulları sebebiyle gerçekleştirilemeyeceğini duyurdu.
BUDO'nun internet sitesinden yapılan bilgilendirmede iptal olan seferler şunlar:
07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
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