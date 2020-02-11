Haber Giriş:
BUDO'dan sefer iptalleri
Olumsuz hava koşulları sebebiyle Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri iptal edildi.
Olumsuz hava şartlarından dolayı deniz seferlerinde de iptaller yaşanıyor.
BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 07.00 ve 09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle programdan çıkarıldı.
Ayrıca, saat 10.00 ve 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 14.25'deki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de aynı gerekçeyle yapılamayacak.
Etiketler: bursa deniz otobüsleri BUDO budo sefer iptalleriSon Güncelleme: 11 Şubat 2020 Salı 07:01
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