Marmara Bölgesi’nde etkili olan yağış ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle BUDO'nun bazı seferleri yapılamayacak.

Yapılan açıklamaya göre, saat 07.00'deki Mudanya - Eminönü/Sirkeci ile 10:00'da yapılması planlanan Eminönü/Sirkeci - Mudanya seferi iptal edildi.

Kaynak: TRT Haber