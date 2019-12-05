Türkiye
BUDO'dan sefer iptalleri05 Aralık 2019 Perşembe 03:04 - Son Güncelleme 05 Aralık 2019 Perşembe 03:07
Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri elverişsiz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Marmara Bölgesi’nde etkili olan yağış ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle BUDO'nun bazı seferleri yapılamayacak.
Yapılan açıklamaya göre, saat 07.00'deki Mudanya - Eminönü/Sirkeci ile 10:00'da yapılması planlanan Eminönü/Sirkeci - Mudanya seferi iptal edildi.
Kaynak: TRT Haber
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