Haber Giriş: Kaynak: DHA
Brezilya'da yaşayan vampir yarasa Mersin'de görüldü
[Fotoğraf: DHA]
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir evin bahçesinde görülen kıllı bacaklı vampir yarasa paniğe neden oldu. Genellikle Brezilya’da yaşayan ve kuşların kanı ile beslenen yarasa koruma altına alındı.
Yeşiltepe Mahallesi Muhtarı İmadettin Söyleme, evinin bahçesinde beslediği 4 tavuğun son bir haftada ölmesi üzerine araştırma yaptı.
Gece yarısı bahçesini kontrol eden Söyleme, ilk anda tilki yavrusu sandığı kıllı bacaklı vampir yarasayla karşılaştı. Hayvanı yakalayan Söyleme, Milli Parklar Bölge Müdürlüğü’ne haber verdi.
Bu sabah gelen ekipler, yakalanan hayvanın genellikle Brezilya’da yaşayan sadece kuşların kanı ile beslenen kıllı bacaklı vampir yarasa olduğunu belirledi.
Kıllı bacaklı vampir yarasa, Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekiplerince Tarsus Doğa Parkı'na teslim edildi.
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