İHA 15.10.2025 12:20

Bozuk yollara maniyle davullu tepki

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan davulcu Ahmet Merih Çelik, bozuk yollar nedeniyle tepkisini farklı bir yolla dile getirdi. Bozuk yollara davulla maniyle tepki gösterdi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi Pazar Sokak'ta yaşayan müzisyen Ahmet Merih Çelik, yağmur yağdığında çamura dönen sokaklar nedeniyle mağdur olduklarını belirtti. Sokakta inşaatlar nedeniyle asfaltlama yapılamadığını ifade eden Çelik, en azından geçici bir çözümle çamurun ortadan kaldırılmasını istedi. Davuluyla birlikte sokağa çıkan Çelik, yazdığı maniyi okuyarak yetkililere seslendi.

"Yağmur yağınca yollar oluyor felaket"

Çelik'in, "Tekirdağ canımız memleket, yağmur yağınca yollar oluyor felaket. Volkan başkanım duy sesimizi, yollar çamur kıyamet" sözleriyle başlayan manisi mahallede dikkat çekti. "Hizmet alabilmek için müzisyenliğimi kullandım"diyen Ahmet Merih Çelik, yaptığı açıklamada şunları söyledi: `Burası Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi Pazar Sokak. Yaklaşık 1 hafta önce zaten burada bir vatandaş olarak yaşadığım sokak ile ilgili bir ricada bulunmuştuk, yollarımızın yapılması için. Çevremizde inşaatlar olduğu için yağmur yağdıktan sonra çamur oluyor. Biz de burada yaşayan site sakinleri olarak bundan mağduruz. İnşaatlar olduğu için bir asfalt dökme olmayabilir, bunu da anlıyoruz ama en azından mağduriyetimizi giderecek, çamuru yok edecek bir hizmet istiyoruz. Ben de bu duruma dikkat çekmek için, hizmet alabilmek için müzisyenliğimi kullanarak bir beste yaptım, hem okudum hem çaldım.` Davul sesiyle dikkat çeken Çelik'in performansı sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Mahalle sakinleri de Çelik'in tepkisine destek verdi.

Tekirdağ
FETÖ'nün askeri ve öğrenci gizli yapılanmasında 7 gözaltı
