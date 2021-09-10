Şişli'de meydana gelen olayda, Mithat Topal boşanma aşamasında olduğu eşi Şilan Topal'ı taksiyle ailesinin yanından kaçırmış, o anlar çevredekiler tarafından kaydedilmişti.

Polislerin çalışması sonucu gözaltına alınan Mithat Topal ve ona yardım eden bir kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.