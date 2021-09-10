Haber Giriş: 10 Eylül 2021 Cuma 15:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Boşanma aşamasındaki eşini kaçıran şüpheli adliyeye sevk edildi
İstanbul'da boşanma aşamasında olduğu eşini taksiyle kaçıran, ardından gözaltına alınan Mithat Topal adliyeye sevk edildi.
Şişli'de meydana gelen olayda, Mithat Topal boşanma aşamasında olduğu eşi Şilan Topal'ı taksiyle ailesinin yanından kaçırmış, o anlar çevredekiler tarafından kaydedilmişti.
Polislerin çalışması sonucu gözaltına alınan Mithat Topal ve ona yardım eden bir kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Etiketler: İstanbul Kadına Şiddet
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