Anadolu Otoyolu Ankara istikameti Dağkent mevkiinde 2 yolcu otobüsü ile 2 tır ve bir hafif ticari araç çarpıştı.

[Fotoğraf: AA]

İlk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettği, 20 kişinin yaralandığı zincirleme kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri sıkışan bir otobüs sürücüsünün kurtarılması için çalışma başlatırken, yolun Ankara istikameti trafiğe kapandı.