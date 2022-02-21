Haber Giriş: 21 Şubat 2022 Pazartesi 18:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu'da toplu balık ölümlerine inceleme
[Fotoğraf: AA]
Bolu'nun Göynük ilçesinde bulunan Sünnet Gölü Tabiat Parkı'nda yaşanan balık ölümlerinin nedeni araştırılıyor.
Sünnet Gölü'nün yüzeyi geçtiğimiz günlerde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle buz tutmuştu.
Havaların ısınması ve gölün yüzeyindeki buzların erimeye başlamasıyla kıyıda çok sayıda balığın öldüğü görüldü.
Bazıları buzların arasında kalan balıkların ölüm sebebinin belirlenmesi için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gölden numune alındı.
Numuneler, analiz için laboratuvara gönderildi.
Etiketler: Bolu Tarım ve Orman Bakanlığı
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