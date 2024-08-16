Bolu'da orman yangını: Duman Eskişehir'e ulaştı

Bolu'nun Göynük ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çalışmalar, 10 helikopter, keşif uçağı, 2 insansız hava aracı, 90 arazöz ve 637 personelle devam ediyor.

Yangının çiftliklere sıçramaması için yoğun çaba sarf ediliyor.

Yeniköy ile Bekirfakılar köylerindeki bazı yerleşim yerleri tedbir amaçlı tahliyesine karar verildi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bolu'daki yangına ilişkin açıklamalarda bulundu:

"Göynük, Bekirfakılar'dakşi yangın 12.41'de meydana geldi. İlk müdahale 12.56'da gerçekleştirildi. İlk andan itibaren 8 helikopter, 105 kara aracı ve 536 personel sevk edildi buraya. Diğer yangınlarda olduğu gibi gece boyunca buraya da müdahale devam etti. Yine günün ağarmasıyla birlikte takviye hava araçlarıyla birlikte müdahale devam ediyor. Orayla ilgili şu anda kısmi ya da tamamen bir kontrol söyleyemiyoruz."

Bolu'daki duman Eskişehir'e ulaştı

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, Eskişehir'de gökyüzünü kapladı.

Bekirfakılar köyü mevkisindeki ormanlık alanda çıkan ve söndürme çalışmaları sürdürülen yangının neden olduğu duman, Eskişehir kent merkezine ulaştı. Geniş çaptaki duman tabakası, şehrin birçok noktasından görüldü.

Duman nedeniyle gökyüzünün bir kısmında karartı oluştu.

Öte yandan, yangın söndürme çalışmalarında kullanılabilecek hava araçları için Eskişehir'de lojistik destek ve yakıt ikmali konusunda hazırlık yapıldığı öğrenildi.