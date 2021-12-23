Doktor E.B., hemşirelerle tartışan hastayı uzaklaştırmak isterken hasta yakınının saldırısına uğradı.

Hastanenin güvenlik görevlileri tarafından yakalanan saldırgan Y.E.D., olay yerine çağrılan polis ekiplerine teslim edildi. Hastane yönetimi ise "beyaz kod" verdi.

Yüzüne aldığı yumruk darbesiyle burnu kırılan E.B., kendisine saldıran hasta yakınından şikayetçi oldu.

Polis merkezindeki işlemlerinden sonra Bolu Adliyesi'ne sevk edilen Y.E.D.'nin savcılıktaki sorgusu devam ediyor.

"Sırasını beklemeden muayene olmak istedi"

Doktor E.B., kendisine saldıran hasta yakını ile hastanın, hemşirelere zorluk çıkardığını söyledi:

"Şahıs ve şahsın yanındaki kadın, zaten daha önce hemşire hanımlara hakaret etti. 'Parasını biz veriyoruz, bizi muayene edeceksiniz.' gibi sırasını beklemeden muayene olmak istedi. Diğer hastalarımız onlara tepki gösterdi. En son hastanenin özel güvenliği hastayı çıkarırken kadın hala 'Parasını biz veriyoruz, bakacaksınız.' dedi. Ben de 'Buyurun dışarı çıkın. Ne konuşuyorsunuz?' dedim. O esnada kadının yanındaki erkek şahıs burnuma yumruk attı."

Vali Ümit saldırıyı kınadı

Doktor E.B., Türkiye'nin birçok yerinde benzer saldırıların görüldüğüne işaret ederek, bunun önüne geçilmesi gerektiğini söyledi.

Bolu Valisi Ahmet Ümit de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, doktora yapılan saldırıyı kınadı.